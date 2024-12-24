Дом кровли
город: Таганрог
Район: Таганрог городской округ
Адрес: Смирновский переулок, 41
Индекс: nan
Телефон: +7 (8634) 61‒55‒15
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://tgndk.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк