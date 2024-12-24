Дом кровли

город: Таганрог

Район: Таганрог городской округ

Адрес: Смирновский переулок, 41

Индекс: nan

Телефон: +7 (8634) 61‒55‒15

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://tgndk.ru

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк