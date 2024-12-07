ДОМ, магазин строительных материалов

город: Волгодонск

Район: Волгодонск городской округ

Адрес: Заводская 8-я, 22

Индекс: nan

Телефон: +7 (8639) 27‒78‒25

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://sm111.business.site

вид деятельности: Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Садово-огородный инвентарь / техника, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Цемент

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 15:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк