Дом на век, магазин строительных материалов
город: Армавир
Район: Армавир городской округ
Адрес: Карла Маркса, 201/2
Индекс: 352932.0
Телефон: +7 (86137) 4‒92‒10
Мобильный Телефон: nan
Сайт: nan
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кованые изделия, Кровельные материалы, Окна, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы
Время работы: Пн: с 08:30 до 16:00, Вт: с 08:30 до 16:00, Ср: с 08:30 до 16:00, Чт: с 08:30 до 16:00, Пт: с 08:30 до 16:00, Сб: с 08:30 до 15:00, Вс: выходной (летний период: пн-пт 8:30-17:30; сб 8:30-15:00)
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк