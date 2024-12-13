Дом на век, магазин строительных материалов

город: Армавир

Район: Армавир городской округ

Адрес: Карла Маркса, 201/2

Индекс: 352932.0

Телефон: +7 (86137) 4‒92‒10

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кованые изделия, Кровельные материалы, Окна, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чердачные лестницы

Время работы: Пн: с 08:30 до 16:00, Вт: с 08:30 до 16:00, Ср: с 08:30 до 16:00, Чт: с 08:30 до 16:00, Пт: с 08:30 до 16:00, Сб: с 08:30 до 15:00, Вс: выходной (летний период: пн-пт 8:30-17:30; сб 8:30-15:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк