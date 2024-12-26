Дом отделки, торговая компания

город: Санкт-Петербург

Район: nan

Адрес: проспект Народного Ополчения, 22

Индекс: 198216.0

Телефон: +7 (812) 565‒55‒80

Мобильный Телефон: +7‒911‒988‒37‒95

Сайт: http://dom-otdelki.ru

вид деятельности: Керамическая плитка / Кафель, Кровельные материалы, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Окна, Отделочные материалы, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк