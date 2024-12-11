Дом пластика, магазин

город: Миасс

Район: Миасский городской округ

Адрес: Элеваторный переулок, 1/2

Индекс: 456317.0

Телефон: +7 (3513) 57‒49‒53

Мобильный Телефон: +7‒982‒308‒11‒68

Сайт: http://vitim74.ru

вид деятельности: Герметики / Клеи, Комплектующие для окон, Натяжные потолки, Отделочные материалы, Стеновые панели, Строительные материалы, Сэндвич-панели, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 14:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

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