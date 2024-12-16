Дом сайдинга, интернет-магазин
город: рп. Заречье
Район: Одинцовский городской округ
Адрес: Торговая улица, ст2
Индекс: 117623.0
Телефон: +7 (495) 648‒54‒84
Мобильный Телефон: +7‒926‒005‒03‒68
Сайт: http://dom-sidinga.ru
вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду