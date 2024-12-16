Дом сайдинга, интернет-магазин

город: рп. Заречье

Район: Одинцовский городской округ

Адрес: Торговая улица, ст2

Индекс: 117623.0

Телефон: +7 (495) 648‒54‒84

Мобильный Телефон: +7‒926‒005‒03‒68

Сайт: http://dom-sidinga.ru

вид деятельности: Комплектующие для окон, Кровельные материалы, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду

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