Дом Сайдинга, магазин

город: Оренбург

Район: Оренбург городской округ

Адрес: улица Монтажников, 26/1

Индекс: 460048.0

Телефон: +7 (3532) 45‒97‒90

Мобильный Телефон: +7‒901‒098‒08‒08

Сайт: http://altaprofil-oren.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты