Дом Сайдинга, магазин
город: Оренбург
Район: Оренбург городской округ
Адрес: улица Монтажников, 26/1
Индекс: 460048.0
Телефон: +7 (3532) 45‒97‒90
Мобильный Телефон: +7‒901‒098‒08‒08
Сайт: http://altaprofil-oren.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: с 10:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты