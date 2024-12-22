Дом смесителей, Склад
город: Волгоград
Район: Волгоград городской округ
Адрес: Слесарная, 103 ст14
Индекс: 400019.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒919‒790‒10‒83
Сайт: http://sstkvik.ru
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты