Дом строительных материалов
город: Арзамас
Район: Арзамас городской округ
Адрес: Володарского, 83/1
Индекс: nan
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒902‒687‒91‒92
Сайт: nan
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты