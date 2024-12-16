Дом строительных материалов

город: Арзамас

Район: Арзамас городской округ

Адрес: Володарского, 83/1

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒902‒687‒91‒92

Сайт: nan

вид деятельности: Заборы / Ограждения, Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной (по предварительному звонку: пн-сб)

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты