Дома-хорошо&horeca, интернет-магазин мебели для дома и бизнеса

город: Челябинск

Район: Челябинский городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒909‒702‒70‒07

Сайт: http://xn—-7sbl6ajdaaq2cwb.xn--p1ai

вид деятельности: Декоративные отделочные элементы и материалы, Детская мебель, Изготовление мебели под заказ, Карнизы, Корпусная мебель, Лакокрасочные материалы, Матрасы, Мебель для ванных комнат, Мебель для культурно-досуговых учреждений, Мебель для кухни, Мебель для предприятий общественного питания, Мебельные ткани, Мягкая мебель, Обои, Оборудование для очистки воды, Ортопедические товары, Отделочные материалы, Офисная мебель, Очистители воздуха, Пластиковая мебель, Погонажные изделия, Портьерные ткани / Шторы, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Продажа

Время работы: Круглосуточно

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком, Перевод с карты, Оплата по QR-коду