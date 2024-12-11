Доминго, гипермаркет строительных материалов и товаров для дома

город: Прокопьевск

Район: Прокопьевский городской округ

Адрес: улица Гайдара, 41

Индекс: 653053.0

Телефон: +7 (3842) 21‒57‒08

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://domingo.su

вид деятельности: Автоаксессуары, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Новогодние товары, Обои, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Посуда, Прокат оборуд

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду

youcanchoose

Амистей-Декор, компания

Альта-профиль, торговая фирма

Мг строй, магазин

Технониколь, компания

Спрут, завод строительных сеток

Леруа Мерлен, склад

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.