Доминго, строительный магазин
город: Ленинск-Кузнецкий
Район: Ленинск-Кузнецкий городской округ
Адрес: Телефонная, 13
Индекс: 652523.0
Телефон: +7 (3842) 215‒708
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://domingo.su
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Обои, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Посуда, Прокат оборудования / инстр
Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду