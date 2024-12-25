Доминго, строительный магазин

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Время работы: Ежедневно с 09:00 до 20:00

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, ДСП / ДВП / Фанера, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Керамическая плитка / Кафель, Керамогранит, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, ЛДСП / ДВПО / МДФ, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Насосное оборудование, Обои, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Постельные принадлежности / Текстиль для дома, Посуда, Прокат оборудования / инстр