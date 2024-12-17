DomMoy, интернет-магазин
город: городской пос. Янино-1
Район: Всеволожский муниципальный район
Адрес: Шоссейная улица, 46в
Индекс: 188689.0
Телефон: +7 (812) 375‒20‒08
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://dommoy.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк