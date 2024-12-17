DomMoy, интернет-магазин

город: городской пос. Янино-1

Район: Всеволожский муниципальный район

Адрес: Шоссейная улица, 46в

Индекс: 188689.0

Телефон: +7 (812) 375‒20‒08

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://dommoy.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк