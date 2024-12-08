Домострой, магазин строительных материалов

город: Артем

Район: Артёмовский городской округ

Адрес: Вокзальная улица, 114

Индекс: 692760.0

Телефон: +7 (423) 230‒20‒90

Мобильный Телефон: +7‒914‒703‒99‒61

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Кирпич, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Малярный инструмент, Металлоизделия, Системы водоотведения, Строительные блоки, Строительные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Чёрный металлопрокат

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: с 09:00 до 17:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк