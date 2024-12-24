ДомоСтрой, магазин строительных, отделочных материалов и товаров для дома

город: Нефтекамск

Район: Нефтекамск городской округ

Адрес: Магистральная улица, 1

Индекс: nan

Телефон: +7 (34783) 2‒20‒20

Мобильный Телефон: +7‒996‒108‒31‒61

Сайт: http://www.domostroy-neftekamsk.ru

вид деятельности: Автоаксессуары, Автомасла / Мотомасла / Химия, Аксессуары для ванных комнат, Бензоинструмент, Бытовая техника, Бытовая химия, Вентиляционное / тепловое оборудование, Вторичные строительные материалы, Входные двери, Герметики / Клеи, Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Декоративные отделочные элементы и материалы, ДСП / ДВП / Фанера, Жалюзи, Заборы / Ограждения, Замки / Скобяные изделия, Звукоизоляционные материалы, Зоотовары, Изделия из камня для помещений, Измерительный инструмент, Кабель / Провод, Канцелярские товары / Учебные прина

Время работы: Ежедневно с 09:00 до 21:00 (летний период: пн-вс 8:00-21:00)

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк