Домострой26, торгово-строительная компания

город: Ставрополь

Район: Ставрополь городской округ

Адрес: nan

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒918‒809‒51‒95

Сайт: http://domostroi26.ru

вид деятельности: Кирпич, Кровельные материалы, Печи / камины для помещений, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Погонажные изделия, Стеновые панели, Строительные материалы, Строительство административных зданий, Строительство дач / коттеджей, Строительство многоквартирных домов, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк