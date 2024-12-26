Domplast, торгово-производственная компания

город: nan

Район: Щёлково городской округ

Адрес: деревня Назимиха, 80Б

Индекс: 141131.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒926‒539‒34‒44

Сайт: http://dom-plast.com

вид деятельности: Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк