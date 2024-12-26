Domplast, торгово-производственная компания
город: nan
Район: Щёлково городской округ
Адрес: деревня Назимиха, 80Б
Индекс: 141131.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒926‒539‒34‒44
Сайт: http://dom-plast.com
вид деятельности: Окна, Остекление / отделка балконов и лоджий, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк