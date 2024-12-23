Домстрой, торговая компания
город: Бийск
Район: Бийск городской округ
Адрес: Революции, 117
Индекс: 659300.0
Телефон: +7 (3854) 55‒50‒33
Мобильный Телефон: +7‒903‒957‒53‒33
Сайт: nan
вид деятельности: Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 17:00, Вт: с 09:00 до 17:00, Ср: с 09:00 до 17:00, Чт: с 09:00 до 17:00, Пт: с 09:00 до 17:00, Сб: с 09:00 до 14:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк