Дональд Трамп объявил себя новым президентом США

Выборы президента в США еще не завершены и официально не объявлен победитель, однако Дональд Трамп и его сторонники уже празднуют победу, сообщает Zakon.kz.

Он выступил с речью на сцене в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Сопровождают Трампа члены семьи, включая жену Меланию и сыновей Эрика, Дональда Трампа-младшего и Бэррона.

Свою речь кандидат в президенты США начал с огромной благодарности всем присутствующим.

«Честно говоря, я считаю, что это было лучшее политическое движение всех времен», – заявил Трамп.

По его словам, страна нуждается в помощи, и он обещает «все исправить».

«Очевидно, что это политическая победа… … Я хочу поблагодарить американский народ за исключительную честь быть избранным вашим 47-м президентом», – заявил Трамп.

Он добавил, что «это великолепная победа американского народа, которая позволит нам снова сделать Америку великой».

«Каждый день я буду бороться за вас, каждым вздохом своего тела. Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которой заслуживают дети. И вы этого заслуживаете. Это действительно будет золотой век для Америки», – заявил Дональд Трамп.

По его словам, по итогам гонки он получит 315 голосов выборщиков, хотя результаты в ряде штатов еще не объявлены.