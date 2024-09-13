Дональд Трамп заявил, что Тейлор Свифт «поплатится» за поддержку Камалы Харрис

В интервью Fox & Friends Дональд Трамп раскритиковал политическую позицию Свифт, заявив, что он «не является поклонником» поп-звезды, сообщает Zakon.kz.

По информации The Indian Express, спустя несколько часов после того, как Тейлор Свифт публично поддержала кандидатуру Камалы Харрис на пост президента США, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп предупредил, что мировая звезда «вероятно, заплатит цену» за это.

«Я не был поклонником Тейлор Свифт. Это был просто вопрос времени. Она не могла поддержать Байдена… Но она очень либеральный человек. Кажется, она всегда поддерживает демократов. И она, вероятно, заплатит за это цену на рынке», – отметил Трамп.

Республиканский кандидат в президенты США также выразил свое предпочтение Бриттани Махоумс, жене квотербека Kansas City Chiefs Патрика Махоумса, а не Свифт.

«Мне нравится Бриттани, она великолепна. Бриттани попала в заголовки на прошлой неделе и является большой сторонницей MAGA – она мне нравится гораздо больше, чем Тейлор Свифт. Она большая поклонница Трампа», – сказал Трамп.

Бриттани Махоумс впервые выразила свою поддержку Дональду Трампу 13 августа, поставив лайк его посту в Instagram, в котором он описал «платформу Республиканской партии 2024 года».