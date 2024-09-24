Дорога домой: в США потерявшаяся кошка прошла через несколько штатов к своим хозяевам

Дорога домой: в США потерявшаяся кошка прошла через несколько штатов к своим хозяевам

Дорога домой: в США потерявшаяся кошка прошла через несколько штатов к своим хозяевам

Не так давно стало известно об удивительной истории в США. Летом 2024 года в Йеллоустонском национальном парке потерялся двухлетний кот. Но он смог вернуться домой, преодолев около 1500 километров, сообщает Zakon.kz.

Семейная пара Бенни и Сюзанна Ангиано зачастую отправлялась в путешествия по стране со своими питомцами. Этим летом для отдыха они выбрали Йеллоустонский национальный парк. Однако через несколько дней их кошка по имени Рейн Бо испугалась и убежала в лес. Хозяева потратили четыре дня на поиски питомца, но безрезультатно. Затем им пришлось вернуться домой в Салинас. По словам Сюзанны, это был самый тяжелый день для нее.

Впрочем, эта история имеет положительный исход. Спустя два месяца с семьей связалась компания по производству чипов. Специалисты рассказали, что Рейн Бо нашли в приюте, который находится в одном из калифорнийских городков.

Кошки могут найти свой дом даже в незнакомом месте. Они обладают прекрасным обонянием и слухом, что позволяет им ориентироваться на местности. Кроме того, кошки имеют отличную память и могут запоминать маршруты, по которым они уже ходили.

Семья сразу же забрала кошку. Как отмечено в публикации издания Ksbw.com, питомец сильно похудел – он потерял около 40% массы тела, а его лапы были сильно повреждены.

В общей сложности, посчитали специалисты, кошка прошла не менее 900 миль (около 1500 км) от Вайоминга до Калифорнии.

youcanchoose

Стрелок-олимпиец из Южной Кореи начала актерскую карьеру

Стрелок-олимпиец из Южной Кореи начала актерскую карьеру

Неизлечимо больная американка планирует эвтаназию в Швейцарии

Неизлечимо больная американка планирует эвтаназию в Швейцарии

Американец, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года

Американец, похищенный в шестилетнем возрасте, найден живым спустя 73 года

Южная Корея угрожает военным ответом на северокорейские «мусорные шары»

Южная Корея угрожает военным ответом на северокорейские «мусорные шары»

Белого медведя застрелили на берегах Исландии

Белого медведя застрелили на берегах Исландии

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Владислав Бакальчук саркастически отреагировал на решение его жены сменить фамилию

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.