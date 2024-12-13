Дорожное Полотно, компания
город: Краснодар
Район: Краснодар городской округ
Адрес: Ростовское шоссе, 14/2
Индекс: 350072.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒961‒500‒16‒06
Сайт: http://dorpolotno.ru
вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нержавеющий металлопрокат, Нетканные материалы / Технические ткани, Огнеупорные материалы / изделия, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство / ремонт дорог, Сухие строительные смеси, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк