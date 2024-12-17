Дорожное Полотно

город: Сочи

Район: Сочи городской округ

Адрес: Краснодонская, 6

Индекс: nan

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒961‒500‒16‒06

Сайт: http://dorpolotno.ru

вид деятельности: Вторичные строительные материалы, Гидроизоляционные материалы, Заборы / Ограждения, Звукоизоляционные материалы, Кровельные материалы, Ландшафтная архитектура, Материалы для дорожного строительства, Металлоконструкции для строительства зданий / сооружений, Нержавеющий металлопрокат, Огнеупорные материалы / изделия, Системы водоотведения, Строительные материалы, Строительство / ремонт дорог, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт, Оплата через банк

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