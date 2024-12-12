Dr.Schiefer, склад

город: пос. Архангельское

Район: Красногорск городской округ

Адрес: Ильинское шоссе 4 километр, 2Б ст2

Индекс: 143420.0

Телефон: +7 (495) 651‒06‒11

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://jivo.chat/ZpWG11T0pS

вид деятельности: Кровельные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)

Способ оплаты: Оплата через банк