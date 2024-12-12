Dr.Schiefer, склад
город: пос. Архангельское
Район: Красногорск городской округ
Адрес: Ильинское шоссе 4 километр, 2Б ст2
Индекс: 143420.0
Телефон: +7 (495) 651‒06‒11
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://jivo.chat/ZpWG11T0pS
вид деятельности: Кровельные материалы, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной (по предварительной записи: пн-пт)
Способ оплаты: Оплата через банк