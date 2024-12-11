Дровосек, магазин
город: Сызрань
Район: Сызрань городской округ
Адрес: Декабристов, 55/2
Индекс: nan
Телефон: +7 (8464) 91‒16‒26
Мобильный Телефон: +7‒927‒614‒02‒98
Сайт: nan
вид деятельности: Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 15:00
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду