Дровосек, магазин

город: Сызрань

Район: Сызрань городской округ

Адрес: Декабристов, 55/2

Индекс: nan

Телефон: +7 (8464) 91‒16‒26

Мобильный Телефон: +7‒927‒614‒02‒98

Сайт: nan

вид деятельности: Межкомнатные двери, Отделочные материалы, Печи / камины для помещений, Погонажные изделия, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 16:00, Вс: с 09:00 до 15:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду