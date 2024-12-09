Дружба, строительная база

город: Елец

Район: Елец городской округ

Адрес: улица Костенко, 67д

Индекс: 399782.0

Телефон: +7 (47467) 5‒35‒67

Мобильный Телефон: nan

Сайт: nan

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Гипсокартон / Комплектующие, Замки / Скобяные изделия, Кабель / Провод, Крепёжные изделия, Кровельные материалы, Лакокрасочные материалы, Металлоизделия, Обои, Отделочные материалы, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Сантехника / Санфаянс, Светотехника, Сухие строительные смеси, Фасадные материалы / конструкции, Электротехническая продукция

Время работы: Ежедневно с 08:00 до 19:00

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт

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