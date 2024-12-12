Дск Меркурий

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: Грозненская, 1 к3

Индекс: 443065.0

Телефон: +7 (846) 374‒87‒90

Мобильный Телефон: +7‒927‒692‒31‒33

Сайт: http://xn—63-5cdgeoreq5d.xn--p1ai

вид деятельности: Бетон / Раствор, Железобетонные изделия, Строительные блоки, Строительные материалы, Строительство дач / коттеджей, Тротуарная плитка, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 18:00, Вт: с 08:00 до 18:00, Ср: с 08:00 до 18:00, Чт: с 08:00 до 18:00, Пт: с 08:00 до 18:00, Сб: с 08:00 до 18:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк