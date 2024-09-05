Дуров опубликовал первый пост в Telegram после задержания во Франции

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что уже давно лично помог создать горячую линию между Telegram и властями Франции для борьбы с терроризмом в стране, сообщает Zakon.kz.

В первую очередь он поблагодарил своих сторонников за поддержку и любовь.

Также, по словам миллиардера, у Telegram есть официальный представитель в Евросоюзе, он отвечает на запросы, адрес почты – в открытом доступе для всех его жителей.

«В прошлом месяце меня допрашивала полиция в течение 4 дней после прибытия в Париж. Мне сказали, что я могу нести личную ответственность за незаконное использование Telegram другими людьми, потому что французские власти не получили ответов от Telegram».Создатель Telegram Павел Дуров

Дуров признался, что для него его задержание было удивительным по нескольким причинам:

У французских властей было множество способов связаться с ним, чтобы попросить о помощи. Как гражданин Франции, он был частым гостем во французском консульстве в Дубае. Некоторое время назад, когда его попросили, он лично помог им создать горячую линию с Telegram для борьбы с угрозой терроризма во Франции. Если страна недовольна интернет-сервисом, устоявшейся практикой является начало судебного иска против самого сервиса. Использование законов эпохи досмартфонов для обвинения генерального директора в преступлениях, совершенных третьими лицами на платформе, которой он управляет, является ошибочным подходом. Дуров отмечает, что создание технологий само по себе достаточно сложно. Ни один новатор никогда не создаст новые инструменты, если он знает, что может быть привлечен к личной ответственности за потенциальное злоупотребление этими инструментами. По словам Павла Дурова, установить правильный баланс между конфиденциальностью и безопасностью непросто.

«Вам нужно согласовать законы о конфиденциальности с требованиями правоохранительных органов, а местные законы – с законами ЕС. Вам нужно учитывать технологические ограничения. Как платформа, вы хотите, чтобы ваши процессы были согласованы во всем мире, а также чтобы они не подвергались злоупотреблениям в странах со слабым верховенством закона», – заявил создатель Telegram.

Он добавил, что Telegram стремится взаимодействовать с регулирующими органами, чтобы найти правильный баланс и придерживается своих принципов.