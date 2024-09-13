Дуров согласился сотрудничать с правоохранительными органами Франции

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров наладил связь с французскими правоохранительными органами, сообщает Zakon.kz.

В рамках такого взаимодействия Павел Дуров начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Об этом написала французская газета Libération.

К примеру, менеджмент мессенджера уже отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних французской национальной полиции и жандармерии по нескольким уголовным расследованиям. Уже предоставлены данные, которые могут помочь установить личности подозреваемых, в том числе в преступлениях против детей.

«Дверь действительно открывается», – прокомментировала Libération успешные сдвиги в работе руководитель отдела киберпреступности прокуратуры Парижа Джоанна Брусс.

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