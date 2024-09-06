Дуров заработал деньги за свой первый пост и сменил фото Telegram-канала

Французский пленник Павел Дуров заработал почти три миллиона рублей за свой первый пост в персональном Telegram-канале, где и сменил фото, сообщает Zakon.kz.

Его пост от 6 сентября собрал 2,4 млн «платных реакций». Это такие звездочки-донаты читателей.

«При переводе этих звезд в рубли, даже с учетом комиссии, получится около 2,7 млн рублей», – посчитали пользователи Telegram.

Ближе к ночи, по времени Казахстана, Дуров сменил фото канала. Он заменил реальное фото на художественное, с элементами искусственного интеллекта.

Днями ранее гуляющий по Парижу Павел Дуров попал в объективы папарацци.