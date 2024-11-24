Два человека погибли при крушении патрульного самолета в Колорадо

Гражданский патрульный самолет упал в американском штате Колорадо. В результате крушения два человека погибли и один пострадал, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала NBC News, на борту самолета находились волонтеры американского Гражданского авиапатруля. Борт проводил поисковые и спасательные учения.

«Погибли пилот и аэрофотограф, второго пилота госпитализировали с тяжелыми травмами», – рассказал губернатор штата Джаред Полис.

Причины крушения уточняются.

🚨🇺🇸BREAKING UPDATE FROM THE PLANE CRASH IN DENVER COLORADO WHERE A CIVIL AIR PATROL CRASHED KILLING 2AND INJURING 1 A FEW HOURS AGO NEAR STORM MOUNTAIN LARIMER ⚠️🚨 pic.twitter.com/fF0NM5C4D8 — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) November 24, 2024

26 октября 2024 года в Кировской области Российской Федерации потерпел крушение санитарный вертолет Ми-2. На борту находились четыре человека: пилот и трое медиков. В результате жесткой посадки в лесу все они погибли.