Двухметровую матрешку готовят в подарок Деду Морозу из Великого Устюга

Двухметровую матрешку готовят в подарок Деду Морозу из Великого Устюга

Двухметровую матрешку готовят в подарок Деду Морозу из Великого Устюга

Двухметровую матрешку из цветной шерсти преподнесут в подарок Деду Морозу из Великого Устюга Вологодской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в резиденции в Telegram.

«Двухметровую матрешку получит в подарок Дед Мороз из Великого Устюга. Уникальный подарок подготовила известная художница из северной столицы Валерия Лошак, а помогали ей дети и взрослые. На создание матрешки, выполненной в технике войлоковаляния, ушло несколько килограммов цветной шерсти», – говорится в сообщении.

Как уточняется, работа по созданию игрушки продолжалась около месяца. Вес подарочной матрешки составил порядка 50 кг.

youcanchoose

Умер актер из фильма «Дюна» Нильс Ареструп

Умер актер из фильма «Дюна» Нильс Ареструп

МакSим рассказала, что ее очаровало во время концертов в Казахстане

МакSим рассказала, что ее очаровало во время концертов в Казахстане

Как легко снизить тягу к алкоголю

Как легко снизить тягу к алкоголю

Принцесса Уэльская опубликовала пронзительное письмо

Оксфордский словарь назвал главное слово – 2024

Почему дети засовывают в нос мелкие предметы

Почему дети засовывают в нос мелкие предметы

Добавить комментарий

Этот веб-сайт использует файлы cookie для улучшения пользовательского опыта. Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование файлов cookie.