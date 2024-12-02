Двухметровую матрешку готовят в подарок Деду Морозу из Великого Устюга

Двухметровую матрешку из цветной шерсти преподнесут в подарок Деду Морозу из Великого Устюга Вологодской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в резиденции в Telegram.

«Двухметровую матрешку получит в подарок Дед Мороз из Великого Устюга. Уникальный подарок подготовила известная художница из северной столицы Валерия Лошак, а помогали ей дети и взрослые. На создание матрешки, выполненной в технике войлоковаляния, ушло несколько килограммов цветной шерсти», – говорится в сообщении.

Как уточняется, работа по созданию игрушки продолжалась около месяца. Вес подарочной матрешки составил порядка 50 кг.