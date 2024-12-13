Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания
город: Омск
Район: Омск городской округ
Адрес: улица 10 лет Октября, 70
Индекс: 644070.0
Телефон: +7 (3812) 35‒25‒45
Мобильный Телефон: +7‒923‒698‒89‒82
Сайт: http://docke.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк