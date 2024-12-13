Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания

город: Омск

Район: Омск городской округ

Адрес: улица 10 лет Октября, 70

Индекс: 644070.0

Телефон: +7 (3812) 35‒25‒45

Мобильный Телефон: +7‒923‒698‒89‒82

Сайт: http://docke.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк