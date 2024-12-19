Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания

город: Пермь

Район: Пермь городской округ

Адрес: улица Василия Васильева, 37а

Индекс: 614033.0

Телефон: +7 (342) 254‒55‒54

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://docke.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата через банк