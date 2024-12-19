Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания
город: Пермь
Район: Пермь городской округ
Адрес: улица Василия Васильева, 37а
Индекс: 614033.0
Телефон: +7 (342) 254‒55‒54
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://docke.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата через банк