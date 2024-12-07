Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания

город: Нижний Новгород

Район: Нижний Новгород городской округ

Адрес: Чаадаева, 1н

Индекс: 603035.0

Телефон: 8‒800‒100‒71‒45

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://docke.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Наличный расчёт