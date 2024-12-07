Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания
город: Нижний Новгород
Район: Нижний Новгород городской округ
Адрес: Чаадаева, 1н
Индекс: 603035.0
Телефон: 8‒800‒100‒71‒45
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://docke.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Наличный расчёт