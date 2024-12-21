Дёке трейд маркетинг, производственно-торговая компания

город: Тольятти

Район: Тольятти городской округ

Адрес: Коммунальная улица, 10г

Индекс: 445043.0

Телефон: +7 (8482) 65‒03‒39

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://docke.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:30 до 17:30, Вт: с 08:30 до 17:30, Ср: с 08:30 до 17:30, Чт: с 08:30 до 17:30, Пт: с 08:30 до 17:30, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк