Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания
город: Чебоксары
Район: Чебоксары городской округ
Адрес: Базовый проезд, 4
Индекс: 428020.0
Телефон: +7 (8352) 20‒50‒70
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://docke.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк