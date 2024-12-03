Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания

город: Чебоксары

Район: Чебоксары городской округ

Адрес: Базовый проезд, 4

Индекс: 428020.0

Телефон: +7 (8352) 20‒50‒70

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://docke.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Отделочные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк