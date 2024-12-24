Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания

город: Казань

Район: Казань городской округ

Адрес: Журналистов, 103

Индекс: 420029.0

Телефон: +7 (843) 211‒72‒71

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://docke.ru

вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком