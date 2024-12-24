Дёке Трейд Маркетинг, производственно-торговая компания
город: Казань
Район: Казань городской округ
Адрес: Журналистов, 103
Индекс: 420029.0
Телефон: +7 (843) 211‒72‒71
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://docke.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком