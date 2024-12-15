Дёке Трейд Маркетинг
город: Набережные Челны
Район: Набережные Челны городской округ
Адрес: Казанский проспект, 220
Индекс: 423800.0
Телефон: +7 (8552) 45‒04‒07
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://Docke.ru
вид деятельности: Гидроизоляционные материалы, Кровельные материалы, Системы водоотведения, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 08:00 до 17:00, Вт: с 08:00 до 17:00, Ср: с 08:00 до 17:00, Чт: с 08:00 до 17:00, Пт: с 08:00 до 17:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк