Джо Байден c супругой раздавали в Белом доме конфеты по случаю Хэллоуина

Джо Байден c супругой раздавали в Белом доме конфеты по случаю Хэллоуина

Джо Байден c супругой раздавали в Белом доме конфеты по случаю Хэллоуина

31 октября первая пара США провела прием для американских детей по случаю праздника, сообщает Zakon.kz.

И если президент США не стал наряжаться и вышел в образе самого себя, то первая леди Америки Джилл появилась в костюме гигантской панды. Под симфоническую музыку Мусоргского они вручали детям и их родителям конфеты в честь предстоящего дня Всех Святых.

Полное видео с мероприятия оперативно опубликовали на странице Белого дома в социальной сети Х.

По данным очевидцев, Байден в шутку укусил одного из детей.

В Китае в эти дни проходят задержания участников праздника Хэллоуин.

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