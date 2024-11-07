Джо Байден пообещал мирно передать власть Дональду Трампу и похвалил Камалу Харрис

Действующий президент США Джо Байден выступил по итогам президентских выборов, на которых победил Дональд Трамп, и пообещал мирно передать власть, сообщает Zakon.kz.

Действующий президент назвал американскую избирательную систему честной и прозрачной.

Байден также похвалил Камалу Харрис за ее «историческую кампанию» и поздравил ее с победой, даже если она не преуспела. Президент пообещал работать над «плавным переходом» и сказал, что уже поручил своей команде обеспечить это.

«Я заверил Трампа, что прикажу всей своей администрации работать с его командой над мирной и упорядоченной передачей власти», – сообщил Байден в обращении к нации в Белом доме.

Харрис поздравила Трампа с победой на выборах и признала поражение.