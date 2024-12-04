Эбис, центр кровельных материалов

город: пос. Большое Исаково

Район: Гурьевский городской округ

Адрес: Калининградская, 2е

Индекс: 238311.0

Телефон: +7 (4012) 99‒40‒40

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://baltebis.ru

вид деятельности: Архитектурно-строительное проектирование, Кровельные материалы, Кровельные работы, Окна, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 09:00 до 13:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты