Eco-Dvor.ru, строймаркет
город: Сыктывкар
Район: Сыктывкар городской округ
Адрес: Гаражная улица, 7/2
Индекс: 167000.0
Телефон: +7 (8212) 28‒83‒66
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://eco-dvor.ru
вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидромассажное оборудование, Комплектующие для дверей, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Светотехника, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроустановочная продукция
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 16:00, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком