Eco-Dvor.ru, строймаркет

город: Сыктывкар

Район: Сыктывкар городской округ

Адрес: Гаражная улица, 7/2

Индекс: 167000.0

Телефон: +7 (8212) 28‒83‒66

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://eco-dvor.ru

вид деятельности: Входные двери, Герметики / Клеи, Гидромассажное оборудование, Комплектующие для дверей, Мебель для ванных комнат, Межкомнатные двери, Напольные покрытия / Комплектующие, Отделочные материалы, Погонажные изделия, Светотехника, Строительные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Электроустановочная продукция

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: с 11:00 до 16:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком