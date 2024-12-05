Ecodecking, торгово-производственная компания
город: Москва
Район: nan
Адрес: улица Ленинская Слобода, 19
Индекс: 115280.0
Телефон: +7 (495) 966‒29‒18
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://eco-decking.ru
вид деятельности: Заборы / Ограждения, Напольные покрытия / Комплектующие, Пиломатериалы / Лесоматериалы, Садово-парковая мебель / Аксессуары, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 19:00, Вт: с 10:00 до 19:00, Ср: с 10:00 до 19:00, Чт: с 10:00 до 19:00, Пт: с 10:00 до 19:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Перевод с карты, Оплата по QR-коду