Эдельвейс, центр кровли и фасада
город: Тюмень
Район: Тюмень городской округ
Адрес: Пограничников, 1Б
Индекс: 625043.0
Телефон: +7 (3452) 560‒455
Мобильный Телефон: nan
Сайт: http://edelveis72.ru
вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы
Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду