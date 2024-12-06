Эдельвейс, центр кровли и фасада

город: Тюмень

Район: Тюмень городской округ

Адрес: Пограничников, 1Б

Индекс: 625043.0

Телефон: +7 (3452) 560‒455

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://edelveis72.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Кровельные работы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции, Фасадные работы

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата по QR-коду