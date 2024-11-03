Единственный на Западе музей Ленина закрыли в Финляндии

В Финляндии закрыли единственный на Западе музей Владимира Ленина, который располагался в городе Тампере, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Yle, теперь на его месте создадут музей истории отношений Финляндии и России Nootti, который откроют в феврале 2025 года.

«Сообщение о закрытии музея появилось еще в апреле 2024 года. Директор музея Калле Каллио объяснял, что название уже не соответствует содержанию экспозиций, поэтому «вводит посетителей в заблуждение». В ожидании закрытия в июле музей Ленина посетило рекордное с момента распада СССР количество гостей – 3351 человек», – пишет издание.

Музей работал в стране 78 лет. Он находился в зале Дома рабочих, где в декабре 1905 года состоялась первая конференция Российской социал-демократической рабочей партии, на которой впервые лично встретились Владимир Ленин и Иосиф Сталин. Тогда Тампере назывался Таммерфорсом, а Великое княжество Финляндское входило в состав Российской империи.

До 2015 года в музее работали две постоянные экспозиции «Жизнь Ленина» и «Ленин и Финляндия», созданные еще в 1980-х годах. В 2016 году экспозиции обновили, представив на них не только жизнь вождя Октябрьской революции, но и советский период, а также историю отношений с Россией.