Эко-Композит, компания
город: Самара
Район: Самара городской округ
Адрес: улица Солнечная, 60/126
Индекс: 443031.0
Телефон: nan
Мобильный Телефон: +7‒927‒210‒32‒00
Сайт: http://eko-komposit.ru
вид деятельности: Жалюзи, Заборы / Ограждения, Мебель для культурно-досуговых учреждений, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции
Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной
Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк