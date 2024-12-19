Эко-Композит, компания

город: Самара

Район: Самара городской округ

Адрес: улица Солнечная, 60/126

Индекс: 443031.0

Телефон: nan

Мобильный Телефон: +7‒927‒210‒32‒00

Сайт: http://eko-komposit.ru

вид деятельности: Жалюзи, Заборы / Ограждения, Мебель для культурно-досуговых учреждений, Напольные покрытия / Комплектующие, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 10:00 до 18:00, Вт: с 10:00 до 18:00, Ср: с 10:00 до 18:00, Чт: с 10:00 до 18:00, Пт: с 10:00 до 18:00, Сб: выходной, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк