ЭкоКров, торговая компания

город: Красноярск

Район: Красноярск городской округ

Адрес: улица Гайдашовка, 30

Индекс: 660131.0

Телефон: +7 (391) 290‒23‒88

Мобильный Телефон: nan

Сайт: http://ekokrov.ru

вид деятельности: Кровельные материалы, Теплоизоляционные материалы, Фасадные материалы / конструкции

Время работы: Пн: с 09:00 до 18:00, Вт: с 09:00 до 18:00, Ср: с 09:00 до 18:00, Чт: с 09:00 до 18:00, Пт: с 09:00 до 18:00, Сб: с 10:00 до 14:00, Вс: выходной

Способ оплаты: Оплата картой, Наличный расчёт, Оплата через банк, Оплата эл. кошельком

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