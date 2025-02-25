Экологичный кондиционер для белья `BIOMIO` с эфирным маслом мандарина 1000 мл

Экологичный кондиционер для белья `BIOMIO` с эфирным маслом мандарина 1000 мл

Экологичный кондиционер для белья `BIOMIO` с эфирным маслом мандарина 1000 мл

539 ₽ 431 ₽ С максимальной
скидкой по карте Цена онлайн и в магазинах может отличаться.

  • Вес в упаковке: 1008 г
  • Высота упаковки: 265 мм
  • Ширина упаковки: 157 мм
  • Длина упаковки: 73 мм
  • Раздел: для стирки
  • Артикул 210886
  • Страна: РОССИЯ/ RUSSIA

Все товары бренда Гипоаллергенно. Идеально подходит для стирки детских вещей и одежды людей с чувствительной кожей. Безопасно для планеты. Имеет экологический сертификат «Листок жизни». Экономичный расход благодаря концентрированной формуле
Подходит для всех видов тканей, включая шелк и шерсть. Аромат мандарина успокаивает и снимает усталость. Подходит для использования в домах с автономной канализацией.

Способ применения: Перед применением флакон встряхнуть! Указанное в таблице количество средства залить в специальную… ячейку стиральной машины, предназначенную для ополаскивания. При ручной стирке – полностью растворить в воде для полоскания. Не используйте больше средства, чем рекомендовано. В таком случае загрязнение воды является минимальным.

Состав: 5-15% катионные ПАВ*; ˂5% глицерин*, эфирное масло мандарина*, консервант (бензиловый спирт), экстракт хлопка*, лимонен*. Обзор от бренда

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