Экономика Германии падает второй год подряд

Правительство Германии заявило, что экономика страны падает второй год подряд. Вице-канцлер Роберт Хабек заявил, что она не видела мощного роста с 2018 года, поскольку к проблемам страны добавились широкие глобальные вызовы, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, правительство Германии заявило, что экономика страны, крупнейшая в Европе, находится на пути к спаду второй год подряд.

Вице-канцлер Роберт Хабек, который также является министром экономики, заявил, что экономика Германии не видела мощного роста с 2018 года, поскольку к структурным проблемам страны добавились более широкие глобальные вызовы.

«В разгар кризиса Германия и Европа оказались зажаты между Китаем и США и должны научиться отстаивать свои права», – сказал он в своем заявлении.

Хабек утверждает, что правительство решило многие внутренние проблемы Германии — обеспечило ее энергоснабжение, ускорило процедуры планирования, сократило бюрократию и попыталось решить проблему нехватки квалифицированных рабочих.